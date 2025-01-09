В Уфе состоится ежегодная акция «Ёлки в щепки»

Пункты приема будут работать по следующим адресам: ул. Магистральная, 2А; ул. Столярова, 2; ул. Мушникова, 11; ул. Гвардейская, 58/1; ул. Гагарина, 10/2; ул. М. Губайдуллина, 6, перед ТК «Аркада»; ул. Кольцевая, 50-61 (Колхозный рынок); сквер «4 сезона»; сквер «Цветок Курая» (на пересечении улиц Рижской и М. Лесозаводской); микрорайон «Сосны» (между домами Тальковая, 33 и Б. Валеевой, 5); автопарковка возле ТК «Башкирия» со стороны 50 лет СССР.