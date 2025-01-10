Жители Фёдоровского района хотят установить мемориал по ППМИ

В Фёдоровском районе планируют установить мемориальный комплекс в память об участниках Великой Отечественной войны. Для этого жители деревни Новомихайловка подали заявку по программе поддержки местных инициатив. Односельчане определились с макетом будущего памятника.

Как отмечают активисты, из населенного пункта в годы войны ушли порядка 70 человек, 52 погибли или пропали без вести. Поэтому в Новомихайловке хотят увековечить подвиг героев, ведь никаких монументов и стел в их честь до сих пор нет в деревне. Стоит отметить, что благодаря программе в Денискинском сельсовете были отремонтированы школы, спортивные залы и здание дома культуры.