В Уфе Аксаковскую елку посетило 300 детей

Почти 300 человек из разных уголков республики посетили Аксаковскую ёлку. Её участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и дети военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. С наступившим 2025-м годом их поздравил Глава Башкортостана. Масштабное событие организовали под патронажем председателя попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой.
Еще на улице перед крыльцом Башкирского театра оперы и балета участников Аксаковской ёлки тепло встречают персонажи самых разных сказок. Такая же уютная обстановка наблюдается и внутри самого исторического здания. Что интересно, маленьким гостям в фойе раздают вот такие светящиеся палочки, чтобы дети могли уже при входе ощутить атмосферу новогоднего волшебства.
Незабываемые впечатления получил и десятилетний Дмитрий Федяев. На ёлку он пришел вместе с отцом. Андрей Федяев — участник спецоперации. Он проходит реабилитацию в родном городе. После отпуска вновь вернется на передовую.
Подниматься по лестнице 12-летнему Мурату Тукаеву вместе с мамой помогают курсанты Уфимского юридического института. У подростка с рождения ДЦП. Несмотря на недуг, он не теряет оптимизма и для праздника выбрал образ короля.
Всего же масштабное событие посетили почти 300 детей из разных уголков республики. Их на сцене театра с наступившим 2025-м годом поздравил Глава Башкортостана вместе с супругой. Радий Хабиров пожелал маленьким гостям крепкого здоровья, а их отцам, которые сражаются в зоне СВО, просил передать слова глубокого уважения и благодарности.
У Таира Манцурова двойной праздник. 12-летие совпало с днем проведения ёлки. Радий Хабиров передал ему лыжный набор. Подросток с ограниченными возможностями здоровья, и он обучается по адаптированной программе. Таир рано потерял папу. Отец погиб в зоне СВО под Авдеевкой.
Для детей подготовили насыщенную программу. Помимо традиционного хоровода с участием Деда Мороза и Снегурочки, художники создавали яркие образы участникам елки с помощью аквагрима.
Аксаковская ёлка проводится в Башкортостане в шестой раз под патронажем председателя попечительского совета фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой. Активно помогают в проведении и организации проекта представители бизнеса. Все они интересуются, чем еще можно помочь родителям и их детям, которые оказались в непростой ситуации.
Гости смогли увидеть и знаменитый балет «Щелкунчик». А уже после самого спектакля благотворители вместе с Главой Башкортостана и его супругой лично вручали новогодние подарки.