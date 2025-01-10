В Уфе Аксаковскую елку посетило 300 детей

Почти 300 человек из разных уголков республики посетили Аксаковскую ёлку. Её участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и дети военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. С наступившим 2025-м годом их поздравил Глава Башкортостана. Масштабное событие организовали под патронажем председателя попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой.

Еще на улице перед крыльцом Башкирского театра оперы и балета участников Аксаковской ёлки тепло встречают персонажи самых разных сказок. Такая же уютная обстановка наблюдается и внутри самого исторического здания. Что интересно, маленьким гостям в фойе раздают вот такие светящиеся палочки, чтобы дети могли уже при входе ощутить атмосферу новогоднего волшебства.

Незабываемые впечатления получил и десятилетний Дмитрий Федяев. На ёлку он пришел вместе с отцом. Андрей Федяев — участник спецоперации. Он проходит реабилитацию в родном городе. После отпуска вновь вернется на передовую.

Пригласительный нам в школе дали, мой сын в школе коррекционной учится. Он инвалид по сердцу. Впечатления, конечно, мы в первый раз на такой большой ёлке. Захватывающие эмоции, прямо не знаю, что сказать. Очень рады, очень довольны. Андрей Федяев, участник специальной военной операции

Подниматься по лестнице 12-летнему Мурату Тукаеву вместе с мамой помогают курсанты Уфимского юридического института. У подростка с рождения ДЦП. Несмотря на недуг, он не теряет оптимизма и для праздника выбрал образ короля.

Я увлекаюсь сборкой пазлов, конструкторов «Лего» и люблю читать книги. Мне очень понравились фотозоны и персонажи, с которыми можно сфотографироваться. Мурат Тукаев

Всего же масштабное событие посетили почти 300 детей из разных уголков республики. Их на сцене театра с наступившим 2025-м годом поздравил Глава Башкортостана вместе с супругой. Радий Хабиров пожелал маленьким гостям крепкого здоровья, а их отцам, которые сражаются в зоне СВО, просил передать слова глубокого уважения и благодарности.

Все-таки особенным детям нужно чуть больше доброты, чуть больше внимания, чуть больше заботы, мы все это понимаем. И эта акция является флагманской, называем ее так здесь. Дело в том, что в республике порядка 20 тысяч особенных детей. Здесь вот каждый год от 250 до 300 детей получают такой замечательный праздник. Но в это время, примерно в эти же дни, по всей республике в муниципалитетах проходят аналогичные акции. Наша задача — как можно больше детей охватить вместе с родителями и сделать настоящий особенный праздник. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У Таира Манцурова двойной праздник. 12-летие совпало с днем проведения ёлки. Радий Хабиров передал ему лыжный набор. Подросток с ограниченными возможностями здоровья, и он обучается по адаптированной программе. Таир рано потерял папу. Отец погиб в зоне СВО под Авдеевкой.

Для детей подготовили насыщенную программу. Помимо традиционного хоровода с участием Деда Мороза и Снегурочки, художники создавали яркие образы участникам елки с помощью аквагрима.

Самое популярное у девочек — они заказывают бабочек, цветочек, иногда животных, кошечек, собачек, а мальчики — Спайдермен, паучки. Это как арт-терапия получается, так сказать, некоторые детки очень чувствительные, могут заснуть. Асия Шарафутдинова, художник, педагог подросткового клуба «Иремель» г. Уфы

Аксаковская ёлка проводится в Башкортостане в шестой раз под патронажем председателя попечительского совета фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой. Активно помогают в проведении и организации проекта представители бизнеса. Все они интересуются, чем еще можно помочь родителям и их детям, которые оказались в непростой ситуации.

Уделить им больше внимания и выслушать от них, а что же им еще нужно для того, чтобы жизнь стала чуточку удобнее и комфортнее. Наши благотворители, которые с открытой душой и с открытым сердцем каждый год, они звонят и пишут, и говорят: «Ну что, как мы в этом году, какие подарки будем приобретать для деток, какую программу будем делать?». То есть, очень важно, что каждый, кто приходит сюда, вкладывает со своей энергией — энергии любви и созидания. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета фонда «Территория счастья»