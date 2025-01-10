Журналисты Башкирии получили благодарности за освещение СВО

Командование мотострелкового полка «Башкортостан» выразило благодарность журналистам республики, которые освещают ход специальной военной операции. Встреча прошла в доме-музее Шагита Худайбердина в Уфе. После церемонии военнослужащие и журналисты обсудили создание выставки, посвящённой работе военкоров на Донбассе.

Их главное оружие — слово. И рассказывают они своим читателям и зрителям правду о том, что видели своими глазами. За хрупкими женскими плечами — уже не одна поездка на Донбасс. Сборники стихов Ларисы Абдуллиной, башкирской поэтессы и общественного деятеля, есть у многих военнослужащих.

Журналисты в настоящее время являются уникальными людьми, ведь они записывают хронику. То, что отписали и отсняли журналисты, войдёт в историю. Когда мы приезжаем в зону СВО, мы снимаем всё. Гузель Хамитова, военный корреспондент БСТ

В составе журналистского десанта она приезжала на позиции наших ребят в ЛНР и ДНР. Также благодарственным письмом командования мотострелкового полка «Башкортостан» отмечена наша коллега, журналист канала БСТ Гузель Хамитова. Героями её телесюжетов и передач становились мобилизованные и добровольцы из Башкортостана. А съёмки проводились в новых российских регионах.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, медалями Жукова и Шаймуратова отмечен один из наших военнослужащих, который сейчас находится на реабилитации после ранения. По словам его сослуживцев, журналисты Башкортостана вносят свой вклад в общую победу, воюя в том числе и на информационном фронте. Они доносят до своей аудитории правдивую информацию, видя всё своими глазами.