Журналисты Башкирии получили благодарности за освещение СВО

Командование мотострелкового полка «Башкортостан» выразило благодарность журналистам республики, которые освещают ход специальной военной операции. Встреча прошла в доме-музее Шагита Худайбердина в Уфе. После церемонии военнослужащие и журналисты обсудили создание выставки, посвящённой работе военкоров на Донбассе.
Их главное оружие — слово. И рассказывают они своим читателям и зрителям правду о том, что видели своими глазами. За хрупкими женскими плечами — уже не одна поездка на Донбасс. Сборники стихов Ларисы Абдуллиной, башкирской поэтессы и общественного деятеля, есть у многих военнослужащих.
В составе журналистского десанта она приезжала на позиции наших ребят в ЛНР и ДНР. Также благодарственным письмом командования мотострелкового полка «Башкортостан» отмечена наша коллега, журналист канала БСТ Гузель Хамитова. Героями её телесюжетов и передач становились мобилизованные и добровольцы из Башкортостана. А съёмки проводились в новых российских регионах.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, медалями Жукова и Шаймуратова отмечен один из наших военнослужащих, который сейчас находится на реабилитации после ранения. По словам его сослуживцев, журналисты Башкортостана вносят свой вклад в общую победу, воюя в том числе и на информационном фронте. Они доносят до своей аудитории правдивую информацию, видя всё своими глазами.
Тем не менее в Башкортостане сформировался пул военкоров, которые на постоянной основе выезжают в горячую точку, чтобы выполнить свой профессиональный долг и рассказать правду о мужестве и героизме наших ребят на передовой. А чтобы зрители и читатели смогли увидеть не финальный материал, а сам процесс работы военкоров на СВО, в Уфе готовится к открытию выставка «Своими глазами».