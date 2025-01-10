В Башкирии участники СВО проходят лечение в центрах реабилитации

Перезагрузка для участников специальной военной операции. Стерлитамакский реабилитационный центр продолжает принимать бойцов, получивших ранения на фронте. В нём работают высококвалифицированные специалисты, которые поставили на ноги уже более 200 бойцов. В прошлом году организация стала победителем конкурса грантов главы республики. На выигранные средства было закуплено необходимое оборудование.

Ни крема, ни мази не помогут излечить те раны, которые получил боец с позывным «Барт». Ему чудом удалось выжить после обстрела системой «Град». При выполнении боевой задачи военнослужащий получил ожоги 56% поверхности тела. Вернувшись с фронта летом 2024-го, мужчина обратился в центр реабилитации. И уже в первый день нового года он начал проходить терапию в барокамере.

А вот боец с позывным «Чичя» ещё совсем молод, но уже побывал на передовой. На СВО был мобилизован в 2022-м. Получив ранение, вернулся домой и сразу отправился на реабилитацию. После восстановления военнослужащий планирует вернуться на защиту Родины.

Работа в организации не прекращается ни в выходные, ни в праздничные дни. Центр оснащён современным реабилитационным оборудованием и тренажерным залом. Здесь работают высококвалифицированные специалисты.

Благотворительный фонд «Мать и дитя», где находится и центр реабилитации, начал свою работу ещё в 2013 году. Основной деятельностью была помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. С 2023 года здесь начали волонтерский проект «По зову сердца». Вся работа в центре производится за счёт средств руководства и попечителей.

Восстановиться и пройти реабилитацию смогли уже более 200 бойцов. Основная цель учреждения — поставить раненных солдат на ноги. Поэтому было принято решение о расширении центра. В скором времени здесь обустроят места для временного проживания и дополнительные реабилитационные кабинеты.