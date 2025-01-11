В Башкирии намерены заменить все изношенные лифты

В Башкирии в 2025 году намерены заменить все изношенные лифты в многоквартирных домах. Об этом сообщает Фонд капремонта.
Всего ремонту подлежат 620 лифтов в 231 доме. Срок эксплуатации лифтовой кабины и подъемного оборудования установлен в 25 лет, после чего они подлежат замене. Однако из-за недофинансирования периода 1990-2000-х годов эти нормативы часто не соблюдались. Новые лифты будут современными, отвечающими всем требованиям безопасности и комфорта.
Часть лифтов из плана на этот год уже заменили в 2024 году (78 кабин в 23 домах). Это позволит выполнить план замены с опережением графика.
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