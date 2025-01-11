В Башкирии намерены заменить все изношенные лифты

Всего ремонту подлежат 620 лифтов в 231 доме. Срок эксплуатации лифтовой кабины и подъемного оборудования установлен в 25 лет, после чего они подлежат замене. Однако из-за недофинансирования периода 1990-2000-х годов эти нормативы часто не соблюдались. Новые лифты будут современными, отвечающими всем требованиям безопасности и комфорта.