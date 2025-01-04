В Башкирии завершилась операция «Ель»

В республике подходит к концу традиционная операция «Ель». С конца ноября инспекторы досматривают грузовики и проводят рейды на ярмарках, проводят патрулирование лесов, где растет хвойный молодняк. Одним из признаков того, что идет незаконная рубка, могут быть следы шин или тропинка к ельнику.