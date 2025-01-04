В Башкирии завершилась операция «Ель»

В республике подходит к концу традиционная операция «Ель». С конца ноября инспекторы досматривают грузовики и проводят рейды на ярмарках, проводят патрулирование лесов, где растет хвойный молодняк. Одним из признаков того, что идет незаконная рубка, могут быть следы шин или тропинка к ельнику.
Порой валят большое дерево, а затем отпиливают только верхушку. Штраф составляет от 3 тыс. до полумиллиона рублей. При этом нарушитель должен еще и возместить сумму ущерба. А по уголовной статье лесорубам грозит до 6 лет лишения свободы.