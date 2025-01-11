В Уфе отметили юбилей одной из самых старых жительниц Башкирии

105 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной Муйсаре Фатиховой. Несмотря на возраст, она до сих пор сохранила ясность ума и бодрость духа. Со съемочной группой БСТ она поделилась своим секретом долголетия.

Кажется, если бы не возраст, Муйсара Фатихова давно бы пустилась в пляс. В свои 105 она наизусть помнит не только частушки, но и многие стихотворения. Некоторые до недавнего времени долгожительница писала сама и даже выпустила сборник сочинений.

С юбилеем одну из самых возрастных жительниц республики пришли поздравить сотрудники и дети местной уфимской школы. Для них Муйсара Нугумановна в первую очередь как пример. Больше 40 лет женщина проработала в школе учителем русского языка и литературы.

Про патриотизм она и сама может рассказывать часами. Муйсара Фатихова — ветеран Великой Отечественной. На фронт ушла в мае 42-го в числе девушек-добровольцев из Дюртюлинского района. Практически сразу попала в самое пекло — под Сталинград.

Освоила специальности связистки, телефонистки, наводчицы и даже военкора. День Победы встретила на границе Польши с Германией. И лишь в конце 45-го вернулась домой. Замуж вышла за офицера-фронтовика.

Долгожительство у них семейное, рассказывает дочь. Мама ветерана прожила до 112 лет. Рафия Фатихова уверена, что секрет отчасти в рационе. Женщина любит есть холодец, жирное мясо и признает только красную рыбу. Она никогда не отказывала себе в сладком, ела много мёда и до сих пор пьет кофе по утрам. А еще принципиально не употребляет алкоголь. Есть и еще один совет.

Ещё что мне помогает: если трудно, я много читаю. Я с малых лет стала читать. У меня было так много книг. Шкаф полон книг. Знаете, никогда давления не бывает у меня. Муйсара Фатихова, ветеран Великой Отечественной войны