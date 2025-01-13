Сварщик из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВО

Сварщик из Нуримановского района Башкирии рассказал «Башинформу» о своей службе оператором беспилотников на Донбассе.

Фото №1 - Сварщик из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВО

Эдуард Кускарбеков, известный под позывным «Шустрый», служит в отряде «Айгир» уже два года. Ранее он работал сварщиком, что позволило ему развить навыки точной работы, которые он теперь применяет в боевых действиях. Его сослуживцы отмечают, что боец пока ни разу не промахнулся.

Контракт с минобороны подписал, поскольку понял, что смогу применить свои навыки и опыт и в боевых условиях. К тому же на СВО служит мой дядя. Прошли месяцы, как я уже на передовой. Служу, выполняю поставленные боевые задачи. Потерь мало, поражений много. Удары наносим точно в цель, никто не может укрыться от наших дронов. Приходят новые контрактники. Занимаемся их обучением. Пацаны настроены на Победу.

позывной «Шустрый»

Много не умеет говорить. Больше о нём говорят его дела. Даже нам дома мало что рассказал о службе. Ну, значит, так надо. Главное, живой и здоровый. Провожаем нашего героя всей семьёй. Желаем ему и его боевым товарищами Победы и скорейшего возвращения домой. Об этом попросила Бога в новогоднюю ночь. Верю, что моё желание сбудется

Ольга, супруга участника СВО

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

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