Сварщик из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВО

Много не умеет говорить. Больше о нём говорят его дела. Даже нам дома мало что рассказал о службе. Ну, значит, так надо. Главное, живой и здоровый. Провожаем нашего героя всей семьёй. Желаем ему и его боевым товарищами Победы и скорейшего возвращения домой. Об этом попросила Бога в новогоднюю ночь. Верю, что моё желание сбудется

Ольга, супруга участника СВО