Сварщик из Башкирии стал оператором БПЛА в зоне СВО

Сварщик из Нуримановского района Башкирии рассказал «Башинформу» о своей службе оператором беспилотников на Донбассе.
Эдуард Кускарбеков, известный под позывным «Шустрый», служит в отряде «Айгир» уже два года. Ранее он работал сварщиком, что позволило ему развить навыки точной работы, которые он теперь применяет в боевых действиях. Его сослуживцы отмечают, что боец пока ни разу не промахнулся.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).