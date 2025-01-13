В Уфе наградили победителей олимпиады по родным языкам

Стали известны победители республиканской олимпиады по родным языкам. Конкурс проходил среди учащихся 9-11 классов из разных районов и городов Башкортостана. Их проверяли на знание татарского, чувашского, марийского, удмуртского и мордовского языков и литературы.

В общей сложности состязался 141 школьник. На олимпиаде оценивалось мастерство письменной и устной речи детей. Церемония награждения победителей прошла в Республиканской художественной гимназии-интернате имени Давлеткильдеева.

В Башкортостане проживают представители более 130 национальностей. 13 языков преподаются в школах как родные. В республике действует программа по сохранению и развитию государственных языков, а также языков народов, проживающих в нашем регионе. Олимпиада – одна из форм этой работы.