В Башкирии жительница Илишевского района отметила 100-летие

Свое 100-летие отметила жительница Илишевского района. Юбилярша всю жизнь проработала в школе учителем русского языка и литературы. В профессию женщина пришла случайно, но осталась на долгие годы. Более 40 лет жизни она посвятила школе и детям. Наша съемочная группа побывала в гостях у бабушки.

Слова из романа Николая Островского отложились в памяти Анисы Мухамматзакировны еще в молодости и стали ее девизом по жизни. Учительница русского языка и литературы учила этой мудрости и своих учеников. В послевоенное время она придавала сил детям и вдохновляла подростков, которым предстояло поднять страну из руин.

Хотя педагогом Аниса Мухамматзакировна была строгой и требовательной, школьники любили её и уважали. По сей день они не забывают бабушку, звонят, приходят в гости. В первый день Нового года Аниса Мухамматзакировна отметила свое столетие. Телеграммы приходили не только от учеников. Ее поздравили глава республики и даже сам президент.

Несмотря на трудности, желание получить образование у Анисы Мухамматзакировны не угасло. После окончания войны поступила в Бирский педагогический институт, где освоила профессию учителя. Обвенчавшись с преподавателем истории Мансуром Валиевым, они переехали жить в Ташкент.

А через некоторое время семья вернулась в Бишкураево. Вместе с супругом они дали жизнь пятерым детям: трем девочкам и двум мальчикам.

Бабушка до сих пор читает книги и журналы. В ее личной библиотеке много редких изданий. Аниса Мухамматзакировна, более 40 лет посвятившая себя педагогической профессии, также переводит тексты с немецкого на русский.