Поддержка участников СВО и строительство новых объектов: итоги совещания с Радием Хабировым

Усилить работу по уборке снега на тротуарах и во дворах, нарастить объем поддержки участников СВО и начать строительство ряда объектов. Вот только часть из того, что обсудили на первом в новом году оперативном совещании. По некоторым сферам были подведены некоторые итоги работы за прошлый год. Радий Хабиров поставил перед чиновниками задачи на 2025 год.
Снегопады давно прошли, а вот коммунальщики почему-то до сих пор не могут устранить последствия. Если автомобильные дороги еще как-то чистят, то тротуары и дворы нередко уходят на второй план.
Пешеходы вынуждены преодолевать, что называется, козьи тропы. За прошедшие 2 недели зафиксирован рост жалоб от жителей. Радий Хабиров поручил чиновникам усилить работу по уборке тротуаров и дворовых территорий.
Глава Башкортостана также поручил продолжить реализацию всех принятых мер поддержки для участников СВО и членов их семей. 2025-й посвящен заботе о бойцах. В регионе уже действуют всевозможные льготы, число которых будет увеличиваться.
Для выполнения поставленных задач нужна крепкая экономика. В Башкортостане в 2 раза вырос объем импортозамещенной промышленной продукции. Сумма достигла 380 млрд рублей. Помогает развитие кластеров, которые создают условия для появления новых предприятий.
Высоко Радий Хабиров оценил и результаты работы программы «Земский работник культуры». В 2024-м сертификаты на выплату по 1 млн рублей получили 30 человек. Опыт республики стал показателен. В этом году заработает федеральная программа по привлечению специалистов в отрасль. Особенность — отсутствие возрастного ограничения. Также Радий Хабиров обратил внимание на важность завершения строительства и ремонта ряда ключевых культурных объектов.
В Красноусольске планируют восстановить стекольный завод, получивший статус культурного наследия, а также возьмутся за развитие санатория. В январе в Учалах начнут строить новый водопровод, а в марте в Уфе намерены открыть новое здание кардиоцентра. Всё это — лишь часть задач, которые предстоит выполнить в 2025-м.