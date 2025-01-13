Поддержка участников СВО и строительство новых объектов: итоги совещания с Радием Хабировым

Усилить работу по уборке снега на тротуарах и во дворах, нарастить объем поддержки участников СВО и начать строительство ряда объектов. Вот только часть из того, что обсудили на первом в новом году оперативном совещании. По некоторым сферам были подведены некоторые итоги работы за прошлый год. Радий Хабиров поставил перед чиновниками задачи на 2025 год.

Снегопады давно прошли, а вот коммунальщики почему-то до сих пор не могут устранить последствия. Если автомобильные дороги еще как-то чистят, то тротуары и дворы нередко уходят на второй план.

Пешеходы вынуждены преодолевать, что называется, козьи тропы. За прошедшие 2 недели зафиксирован рост жалоб от жителей. Радий Хабиров поручил чиновникам усилить работу по уборке тротуаров и дворовых территорий.

Слава богу, праздники прошли, люди отдохнули, теперь начинайте с удвоенной силой на тротуарах и во дворах наводить порядок. Погода пока такую возможность дает, хоть она и непредсказуема абсолютно, но это стихия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана также поручил продолжить реализацию всех принятых мер поддержки для участников СВО и членов их семей. 2025-й посвящен заботе о бойцах. В регионе уже действуют всевозможные льготы, число которых будет увеличиваться.

Для выполнения поставленных задач нужна крепкая экономика. В Башкортостане в 2 раза вырос объем импортозамещенной промышленной продукции. Сумма достигла 380 млрд рублей. Помогает развитие кластеров, которые создают условия для появления новых предприятий.

Кооперация предприятий республики и других регионов позволила значительно нарастить в Башкортостане выпуск импортозамещающей продукции. Александр Шельдяев, заместитель Премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Высоко Радий Хабиров оценил и результаты работы программы «Земский работник культуры». В 2024-м сертификаты на выплату по 1 млн рублей получили 30 человек. Опыт республики стал показателен. В этом году заработает федеральная программа по привлечению специалистов в отрасль. Особенность — отсутствие возрастного ограничения. Также Радий Хабиров обратил внимание на важность завершения строительства и ремонта ряда ключевых культурных объектов.

Надо поставить Госцирк по проектированию. Там есть ряд вопросов. Чтобы, когда придет время финансирования — а это 2026 год, деньги в бюджете уже закреплены, не получилось, что у нас проблемы есть с проектированием. Там не все однозначно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан