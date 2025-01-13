В Уфе бойцам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

В Башкирском отделении Государственного фонда «Защитники Отечества» вручили удостоверения и медали Шаймуратова ветеранам СВО. Новый статус присвоили бойцам спецоперации, которые после получения тяжелых травм были освобождены от военной службы. Так, ветераны смогут полноценно пользоваться установленными в регионе льготами и полагающимися мерами поддержки.