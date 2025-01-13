Жители Башкирии благодаря господдержке смогли улучшить жилищные условия

В Белебеевском районе пять сотрудников одной из крупнейших сельхозкомпаний республики смогли улучшить свои жилищные условия. В рамках программы «Комплексного развития сельских территорий» каждый из них стал обладателем нового трехкомнатного дома и земельного участка в 10 соток.

У старшей дочери Марата Латыпова, Дианы, никогда не было своей комнаты. В старом доме приходилось делить спальню с младшими братишками. Теперь у девочки появился свой уголок, который по ее желанию обустраивает папа.

Братья Эльвир и Эльмир тоже знают, как будет выглядеть их отдельная комната. На кухне тоже хватает места каждому члену многодетной семьи. Теплые полы, АГВ, газовая плита. Все коммуникации были заведены в дом еще до заселения.

Марат и Елена Латыповы — сотрудники Уральской мясной компании. Раньше жили в старом доме, который достался от бабушки. Решить квартирный вопрос удалось после того, как предприятие вышло с инициативой построить новое жильё для своих специалистов.

Администрация района совместно с Минсельхозом республики подготовили документы, в мае 2024 года заключили контракт на приобретение жилых домов путем инвестирования в строительство. Оно финансировалось из федерального, республиканского и районного бюджетов, а также за счет предприятия.

Улучшить жилищные условия по программе «Комплексного развития сельских территорий» удалось и другим сотрудникам компании, которые нуждались в этом. Теперь они не просто коллеги, но и соседи.