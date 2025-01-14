Боец СВО из Башкирии в одиночку остановил прорыв украинской бронетехники

Участник спецоперации из Башкирии, известный под позывным «Вазген», смог в одиночку остановить наступление бронетехники ВСУ. Об этом рассказали в администрации Нуримановского района.
В декабре прошлого года «Вазген» и его команда были направлены с задачей заминировать опасный участок близ населенного пункта Новоалексеевка. Однако при подходе к цели они подверглись интенсивному обстрелу со стороны противника. Несмотря на тяжелую ситуацию и полученные ранения, «Вазген» продолжил выполнять задание, установив танковый шлагбаум, который остановил прорыв вражеской техники.
Группе «Вазгена» удалось успешно завершить свою миссию без потерь, что обеспечило безопасность их подразделения и защитило важный участок фронта.
«Вазген» попал на фронт в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года и за время службы не раз проявлял отвагу и мужество в выполнении своих задач.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Нуримановского района, ТГ.