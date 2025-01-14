«С любовью относится к своему труду»: жители Башкирии рассказали о заслуженном водителе

Иногда герои находятся рядом с нами. В редакцию обратились пассажиры, которые рассказали о водителе автобуса Караидельского филиала «Башавтотранса». Марат Кутлуев возит людей уже 27 лет. Он никогда не унывает, всегда скрашивает поездки, отмечают пассажиры.
Каждый новый день – это маленькая жизнь, которая у Марата Кутлуева курсирует по маршруту Караидель – Байки – Уфа. Он вышел в путь 27 лет назад – так сбылась мечта мальчика работать водителем автобуса, чтобы доставлять пассажиров до нужной точки. Точность, скрупулёзность, ответственность – главные качества Марата Кутлуева. Четко знает: пассажирский автобус должен быть технически исправен.
Марат Кутлуев относится к своему делу и как профессионал, и как человек с большим сердцем, стараясь каждую поездку сделать комфортной. Его знает почти каждый житель Караиделя. Его первые пассажиры уже выросли и доверяют ему своих детей и внуков.
У него есть не только уважение начальства, товарищей по работе, но и признание заслуг: благодарности и почетные грамоты. К ним прибавилось и почетное звание «Заслуженного работника транспорта Республики Башкортостан».