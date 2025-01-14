«С любовью относится к своему труду»: жители Башкирии рассказали о заслуженном водителе

Иногда герои находятся рядом с нами. В редакцию обратились пассажиры, которые рассказали о водителе автобуса Караидельского филиала «Башавтотранса». Марат Кутлуев возит людей уже 27 лет. Он никогда не унывает, всегда скрашивает поездки, отмечают пассажиры.

Каждый новый день – это маленькая жизнь, которая у Марата Кутлуева курсирует по маршруту Караидель – Байки – Уфа. Он вышел в путь 27 лет назад – так сбылась мечта мальчика работать водителем автобуса, чтобы доставлять пассажиров до нужной точки. Точность, скрупулёзность, ответственность – главные качества Марата Кутлуева. Четко знает: пассажирский автобус должен быть технически исправен.

Что выбрал эту профессию, нисколько не сожалею. Надеюсь, что пассажиры тоже рады, когда со мной едут. Каждому хорош не будешь, всё равно есть может какие-то отрицательные черты, но будем исправлять. Марат Кутлуев, заслуженный работник транспорта Республики Башкортостан

Марат Кутлуев относится к своему делу и как профессионал, и как человек с большим сердцем, стараясь каждую поездку сделать комфортной. Его знает почти каждый житель Караиделя. Его первые пассажиры уже выросли и доверяют ему своих детей и внуков.

Про Марата знаю давно. Он работал ещё когда я замуж выходила. Всех он знает, ко всем доброжелательно относится, мне очень нравится. Как-то чувствую безопасность, когда с ним еду. Очень положительный водитель, внимательный очень, разговаривает и помогает, вещи поможет загрузить. Резеда Салихова

Вообще я периодически езжу по маршруту Уфа – Караидель. Но вот с этим водителем Кутлуевым Маратом ездила впервые. Была приятно удивлена, с какой любовью он относится к своему труду. С добротой, тактичностью, заботой к пассажиру. Перед тем как выехать, он прошел по салону, спросил у пассажиров, всё ли в порядке, комфортно ли им, помог уложить багаж. Ильмира Асадуллина