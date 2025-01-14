В Башкирии хотят ограничить число домашних животных в квартирах

В Башкирии обсуждается возможность введения ограничений на количество домашних животных, которые могут содержаться в квартирах и домах. Согласно предложенному проекту, максимальное количество животных должно составлять не более одной крупной или средней собаки, либо до двух мелких собак или кошек на каждые 18 кв.м. жилой площади. Если речь идет о придомовых участках, то допускается наличие не более одной крупной или средней собаки либо трех маленьких собак на 200 кв.м.

Также запрещается держать животных на балконах, в подвалах, чердаках и общественных местах. Для владельцев собак необходимо ограждать участки, где животные находятся без привязи. У входа должна быть размещена табличка с предупреждением о наличии собаки.