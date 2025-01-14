Стало известно, как в Башкирии пройдут Крещенские купания

Во время крещенских купаний в Башкортостане оборудуют 65 купелей в 30 районах и городах республики. Однако эти цифры могут поменяться. Из-за теплой зимней погоды на многих площадках Крещение Господне проводиться не будет ввиду образования тонкого льда на реках и водоемах.
Совсем скоро это огромное металлическое ограждение рабочие опустят в воду и закрепят. На берегу Уфимки в микрорайоне Сипайлово идут первые приготовления к установке купели. Чиновники и специалисты думают, как лучше всего оборудовать с помощью досок подходы к реке, чтобы люди могли окунуться в холодную воду. Тем более сделать это в Октябрьском районе столицы можно только на пляже «Берег солнца».
Всего же на территории Башкортостана оборудуют 65 площадок в тридцати муниципалитетах. За безопасностью жителей будут следить более 3 тысяч человек.
Однако в этом году некоторые иордани для людей будут недоступны. А вот купели на Белой рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Юность» в этом году не будет. Из-за теплой зимы на некоторых участках реки образовался тонкий лёд, а вдалеке он и вовсе отсутствует.
По нормативам толщина льда должна быть не менее двадцати пяти сантиметров, при этом рядом с прорубью нельзя находиться более чем десяти людям одновременно. Хотя это место на набережной Белой в Кировском районе столицы — одно из популярных.
Празднование Крещения Господня традиционно начнётся в храмах и продолжится крестными ходами к купелям. Священнослужители учитывают сложившуюся ситуацию с отсутствием льда на водоемах и реках.
По прогнозам синоптиков, понижение температуры воздуха в регионе к семнадцатому января ожидается до минус двадцати двух градусов. Однако в период христианского праздника, в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января, ожидается потепление. Причем в воскресенье и вовсе обещают мокрый снег.