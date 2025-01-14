Стало известно, как в Башкирии пройдут Крещенские купания

Во время крещенских купаний в Башкортостане оборудуют 65 купелей в 30 районах и городах республики. Однако эти цифры могут поменяться. Из-за теплой зимней погоды на многих площадках Крещение Господне проводиться не будет ввиду образования тонкого льда на реках и водоемах.

Совсем скоро это огромное металлическое ограждение рабочие опустят в воду и закрепят. На берегу Уфимки в микрорайоне Сипайлово идут первые приготовления к установке купели. Чиновники и специалисты думают, как лучше всего оборудовать с помощью досок подходы к реке, чтобы люди могли окунуться в холодную воду. Тем более сделать это в Октябрьском районе столицы можно только на пляже «Берег солнца».

Плюсом, как обычно, мы организуем это, и палатки с обогревом — это мужские и женские. Горячий чай. Можно уже будет здесь искупаться 18 января в 19:00. Освещать воду планируют в девять часов вечера. Алик Рамазанов, начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы

Всего же на территории Башкортостана оборудуют 65 площадок в тридцати муниципалитетах. За безопасностью жителей будут следить более 3 тысяч человек.

Данная цифра будет меняться, потому что муниципальные образования в ежедневном формате, каждый день готовятся к данному мероприятию. Безопасность будет обеспечена в полном объеме. Лилия Каримова, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Однако в этом году некоторые иордани для людей будут недоступны. А вот купели на Белой рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Юность» в этом году не будет. Из-за теплой зимы на некоторых участках реки образовался тонкий лёд, а вдалеке он и вовсе отсутствует.

По нормативам толщина льда должна быть не менее двадцати пяти сантиметров, при этом рядом с прорубью нельзя находиться более чем десяти людям одновременно. Хотя это место на набережной Белой в Кировском районе столицы — одно из популярных.

В связи с этим мы будем рассматривать близ находящиеся на территории Кировского района места. Также хочу призвать жителей не участвовать в местах проведения несанкционированных мест обустройство купелей. Эмиль Мамлиев, первый заместитель главы администрации Кировского района г. Уфы

Празднование Крещения Господня традиционно начнётся в храмах и продолжится крестными ходами к купелям. Священнослужители учитывают сложившуюся ситуацию с отсутствием льда на водоемах и реках.

Были такие зимы, когда теплая погода была и тонкий лед, но все равно священнослужители в тех местах, где это безопасно, где крестные ходы ходили, освящалась вода. И самое главное, окунание в прорубь — это народная традиция, которая, конечно же, церковью поддерживается, но самое главное, чтобы это было с верой, молитвой и безопасно и для здоровья, и для окружающих. Евгений Шерышев, настоятель Свято-Сергиевского собора г. Уфы