Школа искусств в Бурзянском районе отметила 55-летие

Единственная школа искусств в Бурзянском районе отметила свой юбилей. За 55 лет работы учреждение культуры выпустило не одного талантливого музыканта и до сих пор остается местом притяжения детей со всего района.

Шаг за шагом юные танцоры повторяют сложный танец, оттачивают каждое движение, чтобы достойно выступить на конкурсе. Детский ансамбль «Самрау» регулярно занимает высокие места. Причем не только на родине, но и в других районах Башкортостана, в Уфе, Казани и Москве.

Первоклассник Рамзан Ямилов тоже начинал обучение в классе хореографии. Но захотел не просто слушать музыку и танцевать, а самому исполнять ее. Поэтому выбрал игру на фортепиано. Решение носит и практический характер.

Не знаю, просто хочется пальцы размять. Чтобы если я писал, то быстро и красиво, как на фортепиано играть. Так меня и потянуло на фортепиано. Рамзан Ямилов, ученик детской школы искусств им. К. Рахимова

В школе искусств имени Камиля Рахимова преподают по семи направлениям. Дети осваивают баян, духовые инструменты, хореографию, фортепиано, пение и изобразительное искусство. После выпуска многие воспитанники школы посвящают жизнь музыке.