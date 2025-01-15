В Башкирии фабрика детской одежды вошла в кластер легкой промышленности

Нефтекамское предприятие по изготовлению детской одежды вошло в кластер легкой промышленности. Швейная фабрика «Малыш» существует с 1989 года. Компания шьет одежду для взрослых и малышей, выпускает текстиль для дома, изделия из холлофайбера и многое другое. Совместно с ИП «Суходольский» фабрика планирует расширить производство импортозамещающих трикотажных изделий.

Вместо старых и традиционных эскизов на бумаге работники швейной фабрики создают образы будущей одежды на компьютере. Далее проект отправляется на пошив с помощью автоматизированных систем. После того, как полотно изготовлено, его отправляют в машинку-шаблонник. В ней изделие проходит лазерную вырезку по контору.

Швейная фабрика «Малыш» существует с 1989 года. Закупаемое сырьё проходит строгий контроль.

В кластере легкой промышленности создаются современные автоматизированные швейные производства. Это способствует увеличению объемов выпуска отечественной продукции. Так, нефтекамская швейная фабрика вместе с одним из индивидуальных предпринимателей сейчас реализуют совместный кластерный проект.

Объём импортозамещающей промышленной продукции, произведённой в Башкортостане, по итогам прошлого года в два раза превысил уровень 2023-го и достиг 380 миллиардов рублей. Добиться такой динамики развития производства удалось благодаря активной политике по развитию индустриальных кластеров региона.