В Башкирии стали известны даты выпускных и последних звонков

В этом году более 50 тысяч учеников завершат обучение в 9 классах, около 15,5 тысяч — в 11-тых. 11-классники могут получить медали за достижения в учебе — золотую или серебряную, в зависимости от своих результатов. Для получения серебряной медали нужно иметь не более двух четверок в итоговых оценках и набрать минимум 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному из других предметов. Для золотой медали требуется как минимум 70 баллов по тем же критериям, добавил Мавлетбердин.