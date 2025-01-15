Следственный комитет России отмечает 14-летие

На страже закона. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета России. Как самостоятельный государственный орган ведомство образовалось в 2011 году. Следователи находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, защищают права и свободы граждан, отстаивают интересы нашей страны.

Неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или техническая неисправность вертолета. Сотрудникам центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России предстояло узнать причины крушения частного вертолёта, которое произошло в январе 2022 года в Благовещенском районе. После проведения всех следственных мероприятий и экспертиз виновным в гибели двух человек суд признал пилота воздушного судна. Все детали того рокового полёта следователи собирали по крупицам.

За прошлый год сотрудники этого следственного отдела на транспорте завершили более 50 уголовных дел. Кроме Башкортостана, в их оперативное обслуживание также входят Татарстан, Удмуртия, Пермский край, Свердловская, Челябинская и Оренбургская области. Особое внимание уделяется борьбе с коррупцией. Приговор вынесен преподавателю Уфимского техникума железнодорожного транспорта, который вымогал взятку у студентов, чтобы те могли получить диплом.

Но следователи включаются в работу не только после преступления или несчастного случая на транспорте. На особом месте – профилактика таких происшествий. В частности, детской гибели и травматизма на железной дороге.