Роспотребнадзор проверяет детсады Уфы

В детских садах Уфы проходят плановые проверки. В рамках мероприятий управление Роспотребнадзора оценивает качество питания, распорядок дня малышей, соблюдение санитарно-гигиенических требований и другие показатели. Профилактический осмотр прошел и в уфимском детском саду № 191.

С приходом в детский сад малышам первым делом измеряют температуру. Такая процедура называется «утренний фильтр». Она обязательна по санитарно-гигиеническим требованиям, особенно в сезон, когда риск заболеть вирусными респираторными заболеваниями особенно высок.

В перечень обязательных требований входят и чистота комнат, мебели и игрушек. А для полноценного развития детей разработан распорядок дня, комфортный для разных возрастов. Еще один пункт проверки – организация правильного питания детей, оценка качества продуктов, вкуса готовой пищи и ее количество.