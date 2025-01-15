В Башкирии ветераны помогают участникам СВО

Дети войны из Ишимбайского района помогают защитникам Родины. Несмотря на свой почтенный возраст, они не оставляют бойцов спецоперации без внимания. Об этом сообщили в соцсетях «Единая Россия. Башкортостан».

Насие Галиной 85 лет, а Найле Усмановой – 82 года. Обе живут в деревне Азнаево. В годы Великой Отечественной войны их отцы пропали без вести. Теперь женщины стараются поддерживать участников СВО.

Насия Исмагилевна шьёт для воинов носки, одеяла и подушки. На передовой служит и её зять. Найля Галимовна вяжет тёплые носки, шьёт штаны и плетёт маскировочные сети. Она объясняет, что в тылу люди живут в комфорте, а молодые ребята сражаются в окопах. Поэтому они стараются помогать всем, чем могут.