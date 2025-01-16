В Уфе прошли учения спасателей на канатной дороге

На уфимской канатной дороге прошли учения спасателей. По сценарию, произошла поломка и остановка подъемника. В кабинах остались 18 человек, которых нужно спустить на землю.

Задача была поделена между четырьмя группами спасателей, которые работали на высоте, а также группой, которая занималась эвакуацией пострадавших на снегоходах в обогреваемое помещение.