В Уфе прошли учения спасателей на канатной дороге

На уфимской канатной дороге прошли учения спасателей. По сценарию, произошла поломка и остановка подъемника. В кабинах остались 18 человек, которых нужно спустить на землю.
Задача была поделена между четырьмя группами спасателей, которые работали на высоте, а также группой, которая занималась эвакуацией пострадавших на снегоходах в обогреваемое помещение.
В учениях приняли участие спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательного отряда УГЗ г. Уфы, аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС и Поисково-спасательной службы Челябинской области.