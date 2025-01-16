Эксперты прокомментировали присвоение Ишимбаю звания города трудовой доблести

Звание города трудовой доблести – это высокая оценка Президента России. Ей предшествует серьезная документальная работа, по результатам изучения которой глава государства принимает положительное или отрицательное решение. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Башкортостане Рамиль Рахимов.

Накануне Ишимбай стал городом трудовой доблести. Указ о присвоении почетного звания подписал Владимир Путин. Ишимбай стал вторым после Уфы городом трудовой доблести в Башкортостане. В последние годы Ишимбай активно развивается, написал руководитель региона. Благоустраиваются территории, экономика движется вперед. 63 города в России носят это почетное звание, оно присваивается за значительный вклад жителей в достижение Победы, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.