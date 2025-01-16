Жители Башкирии с ОВЗ могут устроиться на работу благодаря господдержке

Взаимодействие работодателей и центра занятости населения в вопросах трудоустройства инвалидов приносит свои плоды. Консультацию и тестирование на профпригодность могут пройти и люди с ограниченными возможностями. Именно так устроился на работу на завод герой нашего сюжета.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Юрий Тянутов вот уже четыре года трудится плотником на ишимбайском хлебзаводе. Он инвалид третьей группы, по образованию – повар, но судьба привела его к работе с деревом.

Сегодня в коллективе Ишимбайского хлебокомбината два сотрудника с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря специальной государственной программе поддержки для инвалидов созданы все условия и приобретены необходимое оборудование и материалы для облегчения труда.