В Уфе на время празднования Крещения перекроют ряд улиц

В Уфе в связи с празднованием Крещения Господня 19 января временно перекроют несколько улиц. Это сделано для обеспечения безопасности всех участников праздничных мероприятий, сообщили в мэрии.

Движение перекроют с 18 января 19:00 до 8:00 19 января. Под ограничения попадут участки улиц:

- Маяковского (от Архитектурной до Калинина)

- Бехтерева (от Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева)

- Кирова (от Айской до Ветошникова)

- Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы)

- местному проезду вдоль дома № 32А по Баязита Бикбая, соединяющему Баязита Бикбая и Гагарина.

Как сообщалось ранее, в этом году в столице республики будут доступны шесть купелей. Однако в Кировском районе иордань оборудована не будет из-за отсутствия льда.