В Уфе на время празднования Крещения перекроют ряд улиц

В Уфе в связи с празднованием Крещения Господня 19 января временно перекроют несколько улиц. Это сделано для обеспечения безопасности всех участников праздничных мероприятий, сообщили в мэрии.
Движение перекроют с 18 января 19:00 до 8:00 19 января. Под ограничения попадут участки улиц:
- Маяковского (от Архитектурной до Калинина)
- Бехтерева (от Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева)
- Кирова (от Айской до Ветошникова)
- Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы)
- местному проезду вдоль дома № 32А по Баязита Бикбая, соединяющему Баязита Бикбая и Гагарина.
Как сообщалось ранее, в этом году в столице республики будут доступны шесть купелей. Однако в Кировском районе иордань оборудована не будет из-за отсутствия льда.
Для удобства участников все места будут оснащены сходнями и специальными сооружениями. Также будут организованы деревянные настилы, пункты обогрева, места для переодевания, точки питания и дежурство спасателей.