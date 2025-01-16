Житель Башкирии коллекционирует вкладыши от жвачек 90-х годов

Житель Белорецка собрал коллекцию из более чем тысячи вкладышей от жевательных резинок 90-х годов. Увлекаться ими Марс Ильясов начал ещё в 5 классе, но потом последовали десятилетия перерыва.
Марс Ильясов, пожалуй, единственный коллекционер в Белорецке, у которого собрано такое количество вкладышей от самых известных жевательных резинок 90-х. Turbo, Bombimbom, Love is. Для детей той эпохи они были школьной валютой, предметом обмена и атрибутом игр на подоконнике.
После окончания школы у коллекционера появились другие увлечения и интересы. Так что коробка с вкладышами переехала на чердак дачного домика, где и пролежала долгие годы. О своём кладе Марс Ильясов вспомнил случайно, когда ремонтировал крышу. Решил узнать, как можно пополнить коллекцию недостающими экземплярами.
За последние 5 лет коллекция выросла и сейчас насчитывает более тысячи вкладышей. Менялся повторками, некоторые экземпляры покупал в интернете. Бывало и такое, что, узнав об увлечении своего земляка, белоречане приносили ему в дар свои вкладыши и наклейки. Каждая из них сейчас распределена по году выпуска и серии. Останавливаться на достигнутом Марс Ильясов не намерен. «Это же маленькая часть нашей истории, которую мы захватили, 90-е».