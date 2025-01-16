Житель Башкирии коллекционирует вкладыши от жвачек 90-х годов

Житель Белорецка собрал коллекцию из более чем тысячи вкладышей от жевательных резинок 90-х годов. Увлекаться ими Марс Ильясов начал ещё в 5 классе, но потом последовали десятилетия перерыва.

Марс Ильясов, пожалуй, единственный коллекционер в Белорецке, у которого собрано такое количество вкладышей от самых известных жевательных резинок 90-х. Turbo, Bombimbom, Love is. Для детей той эпохи они были школьной валютой, предметом обмена и атрибутом игр на подоконнике.

Bombimbom была моя первая жвачка. Вкус был или мятный, или шоколадный, я сейчас не помню. Но были вкусные жвачки. Красивые вкладыши были, поэтому я начал их собирать, коллекционировать. Марс Ильясов, коллекционер вкладышей

После окончания школы у коллекционера появились другие увлечения и интересы. Так что коробка с вкладышами переехала на чердак дачного домика, где и пролежала долгие годы. О своём кладе Марс Ильясов вспомнил случайно, когда ремонтировал крышу. Решил узнать, как можно пополнить коллекцию недостающими экземплярами.

Как в «ТикТоке» наткнулся на сайт «Турбо». Там вкладыши, жвачки 80-90-х годов. Спросил, может, можно меняться, собирать. А это, оказывается, сам коллекционер был, который выложил свой ролик. Марс Ильясов, коллекционер вкладышей