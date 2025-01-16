Боец СВО из Башкирии посетил четыре школы во время краткосрочного отпуска

Площадь покрывала 2,5 на 1,5 метра, оно пятислойное, – пояснила координатор филиала Фонда Лилия Гайнетдинова. – Верхний и нижний слои – это маскировочная ткань, затем идут два слоя теплоотражающего материала, а между ними – воздушная прослойка из синтепона. Школьники раскраивают материал, складывают в определенной последовательности и скрепляют по краям булавками для дальнейшего шитья. После этого покрывала передают швеям волонтерского клуба «Плетем победу», которые прошивают их, пристрачивают к ним стропы, с помощью которых при необходимости покрывала можно скрепить между собой. Подготовкой покрывал к пошиву, помимо школьников, занимаются сотрудники детской художественной школы, прихожане Свято-Андреевского храма. Также в Туймазах, селах Ильчимбетово и Райманово швеи на дому раскраивают покрывала и сшивают их. Подобные изделия востребованы на СВО. Они позволяют бойцам и технике оставаться невидимыми для вражеских дронов, в частности, «Бабы-Яги». Помимо этого, ими можно укрываться при холодной погоде.

Лилия Гайнетдинова, координатор филиала Фонда «Защитники Отечества»