Боец СВО из Башкирии посетил четыре школы во время краткосрочного отпуска

В Туймазах во время краткосрочного отпуска боец СВО с позывным «Архитектор» посетил четыре школы. 46-летний туймазинец, который уже девять месяцев находится на передовой, вернулся на Родину с благодарственными письмами от командования своей мотострелковой роты. Отправиться на спецоперацию было его собственным выбором.

Фото №1 - Боец СВО из Башкирии посетил четыре школы во время краткосрочного отпуска

Во время срочной службы он приобрел навыки снайпера и теперь с гордостью заявляет, что без проблем попадает в любую цель. Чтобы выразить свою признательность волонтерам, которые поддерживают его роту, боец привёз благодарственные письма для районной администрации, Фонда «Защитники Отечества», волонтеров клуба «Маскита» и школьников.

Совместно с координатором филиала Фонда «Защитники Отечества» Лилией Гайнетдиновой он посетил уроки мужества в нескольких школах. Ученики продемонстрировали свои умения по созданию маскировочных изделий и подготовке антитепловизионных покрывал на уроках технологии.

Площадь покрывала 2,5 на 1,5 метра, оно пятислойное, – пояснила координатор филиала Фонда Лилия Гайнетдинова. – Верхний и нижний слои – это маскировочная ткань, затем идут два слоя теплоотражающего материала, а между ними – воздушная прослойка из синтепона. Школьники раскраивают материал, складывают в определенной последовательности и скрепляют по краям булавками для дальнейшего шитья. После этого покрывала передают швеям волонтерского клуба «Плетем победу», которые прошивают их, пристрачивают к ним стропы, с помощью которых при необходимости покрывала можно скрепить между собой. Подготовкой покрывал к пошиву, помимо школьников, занимаются сотрудники детской художественной школы, прихожане Свято-Андреевского храма. Также в Туймазах, селах Ильчимбетово и Райманово швеи на дому раскраивают покрывала и сшивают их. Подобные изделия востребованы на СВО. Они позволяют бойцам и технике оставаться невидимыми для вражеских дронов, в частности, «Бабы-Яги». Помимо этого, ими можно укрываться при холодной погоде.

Лилия Гайнетдинова, координатор филиала Фонда «Защитники Отечества»

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: «Туймазинский вестник».

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ