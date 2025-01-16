Боец СВО из Башкирии посетил четыре школы во время краткосрочного отпуска

В Туймазах во время краткосрочного отпуска боец СВО с позывным «Архитектор» посетил четыре школы. 46-летний туймазинец, который уже девять месяцев находится на передовой, вернулся на Родину с благодарственными письмами от командования своей мотострелковой роты. Отправиться на спецоперацию было его собственным выбором.
Во время срочной службы он приобрел навыки снайпера и теперь с гордостью заявляет, что без проблем попадает в любую цель. Чтобы выразить свою признательность волонтерам, которые поддерживают его роту, боец привёз благодарственные письма для районной администрации, Фонда «Защитники Отечества», волонтеров клуба «Маскита» и школьников.
Совместно с координатором филиала Фонда «Защитники Отечества» Лилией Гайнетдиновой он посетил уроки мужества в нескольких школах. Ученики продемонстрировали свои умения по созданию маскировочных изделий и подготовке антитепловизионных покрывал на уроках технологии.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: «Туймазинский вестник».