В Уфе не стало ветерана башкирского телевидения Марсэна Махумадеева

В 75 лет ушел из жизни ветеран башкирского телевидения, член Союза кинематографистов России Марсэн Мухамадеев. Марсэн Багаутдинович родился 12 мая 1949 года в Уфе. В 17 лет пришел работать на Башкирское телевидение и более 40 лет посвятил голубому экрану. Прошел путь от ассистента-постановщика, осветителя до телеоператора.

Марсэн Мухамадеев участвовал в съемках художественных и документальных фильмов. В 2018 году вышел фотоальбом «Телевидение в кадре и за кадром», посвященный его коллегам, звездам башкирского экрана. Первая персональная фотовыставка прошла в Уфе в 2022 году. Со своей супругой, известным журналистом Халисой Мухамадеевой, они реализовывали культурные проекты, внесли большой вклад в развитие башкирского телевидения.