Известно, кто может получить льготы на проезд по Восточному выезду из Уфы

В Башкортостане установлен порядок предоставления льгот на проезд по Восточному выезду для определенных категорий граждан. Такие меры предусмотрены для ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и СВО, членов семей погибших участников СВО. Также право на бесплатный проезд имеют водители, перевозящие пассажиров из вышеперечисленных категорий.
Для некоторых категорий водителей предусмотрены скидки на проезд. Автомобилисты, управляющие транспортом на газомоторном топливе, будут оплачивать только половину стоимости. На сегодняшний день в реестр включено 133 транспортных средства, которые уже могут пользоваться услугой льготного проезда.
Для получения льготы необходимо, чтобы транспортом владел собственник, гражданин России, который постоянно проживает на территории республики. В случае с участниками СВО и их родственниками постоянное проживание в республике не нужно. Кроме того, автомобиль не должен быть использован как такси и превышать два метра в высоту, а также иметь более двух осей. При этом информацию о транспорте необходимо внести в реестр. Это госномер, марка и модель, VIN-номер, а также дата поступления заявления и принятия. Подачу документа о включении в реестр можно осуществить в МФЦ или через портал «Госуслуги».