Известно, кто может получить льготы на проезд по Восточному выезду из Уфы

Для получения льготы необходимо, чтобы транспортом владел собственник, гражданин России, который постоянно проживает на территории республики. В случае с участниками СВО и их родственниками постоянное проживание в республике не нужно. Кроме того, автомобиль не должен быть использован как такси и превышать два метра в высоту, а также иметь более двух осей. При этом информацию о транспорте необходимо внести в реестр. Это госномер, марка и модель, VIN-номер, а также дата поступления заявления и принятия. Подачу документа о включении в реестр можно осуществить в МФЦ или через портал «Госуслуги».