Близняшки из Уфы написали песню для популярного сериала

Анжелла Яковлева и Наталия Нигматуллина — основатели музыкальной инди-поп группы Twins Kovl. Девушки часто участвуют в шоу на телеканалах «ТНТ», «Первый канал» и «Пятница!», а теперь написали песню для сериала. Композиция попала в одну из самых трепетных сцен – главная героиня Катя исполнила песню своему супругу.

Близняшки рассказали, что песню написали ещё в 2020 году во время пандемии, когда люди сидели на карантине и нуждались в близком общении.