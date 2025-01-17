Радий Хабиров посетил Бакалинскую птицефабрику

Сегодня Глава Башкортостана посетил Бакалинскую птицефабрику. Радий Хабиров посмотрел, как работает предприятие в сфере АПК, которое специализируется на производстве яиц – социально значимого продукта. Благодаря стараниям предпринимателя небольшое хозяйство выросло в крупный агробизнес республиканского уровня.

На достигнутом здесь не останавливаются и продолжают развиваться. Сейчас строят комбикормовый завод, новые производственные корпуса. Проект расширения птицеводческого комплекса поддержали на одном из «Инвестчасов» в ноябре прошлого года, присвоили ему статус приоритетного. Во время визита глава региона обсудил с руководством производства, какую еще помощь можно оказать птицефабрике. В планах производить почти полмиллиона яиц ежесуточно.

Бакалинская птицефабрика – это успешный пример ведения бизнеса. С небольшого хозяйства это предприятие выросло до крупного комплекса республиканского уровня, который производит стратегическую продукцию. Самое главное, что здесь не останавливаются на достигнутом и реализуют планы дальнейшего развития. Это очень здорово.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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