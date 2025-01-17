Радий Хабиров посетил Бакалинскую птицефабрику

На достигнутом здесь не останавливаются и продолжают развиваться. Сейчас строят комбикормовый завод, новые производственные корпуса. Проект расширения птицеводческого комплекса поддержали на одном из «Инвестчасов» в ноябре прошлого года, присвоили ему статус приоритетного. Во время визита глава региона обсудил с руководством производства, какую еще помощь можно оказать птицефабрике. В планах производить почти полмиллиона яиц ежесуточно.