В Иглинском районе Башкирии состоялось открытие Года поддержки участников СВО

В Иглинском районе состоялось открытие Года защитника Отечества и Года поддержки участников специальной операции и членов их семей. В этот день бойцы и родные военнослужащих получили консультации специалистов.

К примеру, Айдару Ахтямову помогли в решении вопроса санаторно-курортного лечения. Мужчину призвали в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации в башкирский полк. Во время службы он получил ожоги, попал в госпиталь. Пережил и инфаркт. Его комиссовали по состоянию здоровья. Также для демобилизованных граждан был организован семинар по трудоустройству. Такие мероприятия планируют проводить ежемесячно.