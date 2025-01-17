В Иглинском районе Башкирии состоялось открытие Года поддержки участников СВО

В Иглинском районе состоялось открытие Года защитника Отечества и Года поддержки участников специальной операции и членов их семей. В этот день бойцы и родные военнослужащих получили консультации специалистов.
На площадках работали сотрудники военного комиссариата, фонда «Защитники Отечества», Союза ветеранов боевых действий, центра занятости населения, службы семьи, пенсионного фонда, сферы здравоохранения, образования, представители ресурсоснабжающих организаций.
К примеру, Айдару Ахтямову помогли в решении вопроса санаторно-курортного лечения. Мужчину призвали в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации в башкирский полк. Во время службы он получил ожоги, попал в госпиталь. Пережил и инфаркт. Его комиссовали по состоянию здоровья. Также для демобилизованных граждан был организован семинар по трудоустройству. Такие мероприятия планируют проводить ежемесячно.