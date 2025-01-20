В Башкирии участники СВО могут оформить путевку на лечение в 15 санаториях

В Башкирии участники СВО и их родственники могут получить путевки на санаторно-курортное лечение в 15 различных санаториях. На сегодняшний день 5157 человек, участвующих в спецоперации и члены их семьи, воспользовались этой возможностью, которую предоставляет Минземимущество республики.

С начала 2025 года поступило 121 заявление на получение путевок. Отметим, что теперь участники СВО смогут оформлять санаторно-курортные карты прямо на месте, в санаториях, без предварительной регистрации. Кроме того, самостоятельно выбирать санаторий и бронировать путевки.

Длительность лечения составляет 14 дней для одного родственника или 7 дней для двоих. Стоимость путевки — 60 200 рублей. В 2024 году на эту программу из бюджета региона было выделено 128 млн рублей, что на 50 млн больше, чем в предыдущем году.

Также оформить льготную путевку могут родственники погибших или пропавших без вести участников СВО, если они имели регистрацию в республике на момент призыва. Они могут воспользоваться правом на однократное получение санаторно-курортного лечения.