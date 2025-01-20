Бойцы из Башкирии отметили Крещение в зоне СВО

Один из главных христианских праздников — Крещение Господне — отметили и бойцы батальона имени Салавата Юлаева. Богослужение для солдат и офицеров в штабе подразделения провел священнослужитель, который находится в зоне СВО в должности гранатомётчика.
Отец Андрей прочитал молитву за здоровье всех боевых товарищей, побывал в местах дислокации сослуживцев, окропил святой водой жильё и раздал воду. От купания в проруби военные решили отказаться из-за активности украинских боевиков. В торжественной службе участвовали бойцы самых разных конфессий.