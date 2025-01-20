Участник СВО из Башкирии мужественно сражается на передовой

Наши военнослужащие продолжают доблестно защищать Родину. Один из таких — боец с позывным «Лысый».
Он родом из деревни Кабаково Дуванского района, но в детстве его семья переехала в Кармаскалинский район. После окончания школы «Лысый» решил стать наладчиком станков и поступил в лицей №63 в Уфе, а затем трудился на УМПО.
Однако в марте 2024 года боец подписал контракт с Минобороны России отправился в зону СВО. Как и все военнослужащие – участники боевых действий, «Лысый» немногословен. Он считает, что должен находиться там, где сейчас нужна его сила.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: karmaskaly-nov.ru