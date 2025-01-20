В Башкирии в селе Сакты состоялась встреча с бойцом СВО

В селе Сакты Шаранского района состоялась встреча с бойцом. Ее организовали для школьников. Военнослужащий с позывным «Найк» рассказал о том, как жил до СВО, поведал о своем ратном пути на фронте, а также об отношениях с боевыми товарищами.

Когда началась спецоперация, мужчина не смог остаться в стороне и записался в ЧВК «Вагнер», служил в бронегруппе. Был награжден медалями «Крест ЧВК «Вагнер», «За взятие Бахмута» и «За участие в битве за Бахмут». А с сентября 2023 года подписал контракт и начал службу в 104-й десантно-штурмовой дивизии. Сейчас он начальник аппаратной БПЛА. В его обязанности входит воздушное прикрытие товарищей. Получил орден «Георгиевский Крест» четвертой степени.