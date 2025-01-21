В Уфе состоялся вечер памяти писателя Яныбая Хамматова

В Уфимской детской филармонии состоялся вечер памяти выдающегося башкирского писателя Яныбая Хамматова. Событие прошло в честь столетия со дня рождения литератора. В нем приняли участие родные и близкие Яныбая Хамматовича, деятели культуры и искусства.

За годы творчества он написал около двадцати романов, десятки повестей и рассказов, произведения переводились на русский, украинский, азербайджанский и другие языки. Такие работы, как «Золото собирается крупицами», «Акман-токман», «Грозовое лето», «Северные амуры» известны многим жителям в нашей республике.