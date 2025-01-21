В Башкирии рассказали условия для отмены школьных занятий из-за морозов

В Башкирии в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Минобрнауки республики напомнило педагогам, школьникам и их родителям о погодных условиях, при которых ученики могут остаться дома.

Так, для начальных классов в сельских школах занятия отменяются, если температура опускается до -23˚C, в городских — до -25˚C. Для учащихся 5-9 классов эти пороги составляют -25˚C в сельских и -27˚C в городских школах. Старшеклассники не будут учиться при -30˚C в сельской местности и -32˚C в городах.