В Башкирии рассказали условия для отмены школьных занятий из-за морозов

В Башкирии в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Минобрнауки республики напомнило педагогам, школьникам и их родителям о погодных условиях, при которых ученики могут остаться дома.
Так, для начальных классов в сельских школах занятия отменяются, если температура опускается до -23˚C, в городских — до -25˚C. Для учащихся 5-9 классов эти пороги составляют -25˚C в сельских и -27˚C в городских школах. Старшеклассники не будут учиться при -30˚C в сельской местности и -32˚C в городах.
При этом школы могут самостоятельно принимать решение об отмене занятий в зависимости от погодных условий. Однако важно, чтобы температура в учебных помещениях не была ниже 18˚C согласно санитарным нормам.