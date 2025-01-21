Радий Хабиров рассказал о контроле качества питания в школах и детсадах

В 2024 году было проведено более 700 выездных плановых и внеплановых проверок и свыше 3600 лабораторных исследований продуктов в школах, детских садах и больницах. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.
Глава Башкортостана отметил, что результаты есть: отклонения в приготовлении блюд сократились с 12% до 7%. Значительно выросло число продуктов, которые имеют свидетельство о государственной регистрации и предназначены для детей.
Радий Хабиров отметил, что проблема школьного питания была одной из первых, которую он начал решать, возглавив регион. Сейчас опыт Башкортостана признали одним из лучших в стране.