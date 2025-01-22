Жители Зианчуринского района хотят благоустроить парк Победы по ППМИ

В республике идет прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив. Жители многих районов и городов уже выбрали, какой проект представят конкурсной комиссии. Так, в селе Ишемгул Зианчуринского района планируют благоустроить местный парк Победы. А именно заменить обелиск участникам Великой Отечественной. Также появятся гранитные плиты, новое освещение и стела, посвященная танкистам.

В деревне Башкирская Ургинка Новопетровского сельсовета планируют купить навесное оборудования для трактора, который также был куплен в рамках программы поддержки местных инициатив. А в прошлом году здесь за счет республиканского, районного бюджетов и при помощи местных жителей приобрели новые стулья, сценические костюмы для дома культуры. В целом за 10 лет участия в данной программе зианчуринцы отремонтировали и обновили материально-техническую базу 39 сельских клубов, обустроили спортивные и детские площадки. Только за прошлый год реализовано 14 проектов на сумму более 16 миллионов рублей.