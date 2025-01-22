Участник СВО из Башкирии: «Я должен быть с ними»

Военнослужащий с позывным «Горный» посчитал своим долгом защищать государственные интересы и бороться за справедливость. Поэтому в октябре 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны.
Боец родом из деревни Улукулево Кармаскалинского района. Окончив Республиканский экономический лицей-интернат в Уфе, отслужил в армии в Республике Карелия.
За свои заслуги на фронте «Горный» был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Но, к сожалению, во время боевых действий он получил серьезное ранение и был вынужден пройти лечение в госпитале. В настоящее время военнослужащий находится на реабилитации в Москве.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: karmaskaly-nov.ru