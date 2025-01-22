В Уфе с помощью ИИ научились определять пожарные зоны

Уфимские учёные научились определять с помощью искусственного интеллекта пожароопасные зоны. Сканирование местности идёт с помощью БПЛА, а дальше дело уже за искусственным интеллектом. Это разработка учёных лаборатории климата и мониторинга углеродного следа УГНТУ в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ.
Перед этим его нужно было обучить. Показать, как выглядят пораженные деревья. Искусственному интеллекту предоставили около 300 образов сухостоя. БПЛА выполняет съемку местности, а ИИ уже анализирует.
Межвузовский кампус уже заключил соглашение о сотрудничестве с региональным МЧС. С помощью ученых будет разработана модель прогнозирования распространения лесных пожаров. Специалисты смогут указывать и на потенциально «горячие» точки республики. Это лишь одно из направлений работы ученых. Их коллеги изучают органический углерод в почве, прогнозируя его содержание.
Изменение климата — проблема, которой занимаются сейчас ученые во всем мире. В Башкортостане был создан Евразийский карбоновый полигон. Это семь участков разных природных зон — лесостепная, болотистая, горная. В этих экосистемах башкирские ученые делают замеры и определяют, где идет поглощение парниковых газов, а где, наоборот, выброс в атмосферу.
Что непосредственно и влияет на глобальное потепление. На основе исследований будут создаваться климатические проекты. Это своего рода инструмент, который сокращает количество парниковых газов.
То есть в будущем можно будет компенсировать выбросы газов. То, к чему стремятся во всём мире. И башкирские ученые стараются преуспеть в этом деле. От сегодняшних исследований зависит, каким будет наше завтра в эпоху изменения климата.