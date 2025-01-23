В Илишевском районе прошла встреча с представителями Общественной палаты

В Илишевском районе состоялась встреча в рамках выездного мероприятия Общественной палаты республики. На собрании обсуждались вопросы развития и благоустройства территории, а также роль общественных организаций в социально-экономической жизни района.
В муниципалитете ежегодно проводится капитальный ремонт образовательных, культурных и спортивных учреждений, строятся фельдшерско-акушерские пункты, благоустраиваются дворы, пешеходные дорожки, родники и другие объекты инфраструктуры. Все эти меры направлены на улучшение качества жизни населения.