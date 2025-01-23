Боец из СВО из Башкирии награжден медалью «За боевые отличия»

Участник спецоперации из Башкирии Линар Зиннатуллин был награжден медалью «За боевые отличия» за проявленное мужество и героизм. Об этом сообщил глава администрации Бакалинского района Олег Ефимов в соцсетях.

При выполнении служебных обязанностей в зоне боевого соприкосновения Линар Зиннатуллин проявил себя как мужественный и рассудительный офицер. Он неоднократно участвовал в штурмовых действиях, за что награжден медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия» и представлен к государственной награде «Медаль Суворова». Именно на таких простых ребятах, как Линар Зиннатуллин, держится наша армия. Каждый день они приближают нашу новую Победу, рискуя жизнью и здоровьем. Мы желаем, чтобы все наши земляки-военнослужащие вернулись домой целыми и невредимыми! Олег Ефимов, глава администрации Бакалинского района

Линар Зиннатуллин родился в селе Старые Балыклы. После окончания школы он получил высшее образование в Казанском федеральном университете. В ноябре 2019 года боец был призван на срочную службу. Позже он подписал контракт с Минобороны для продолжения своей службы.

Карьеру на СВО военнослужащий начал на учениях в Беларуси и участвовал в наступлении на Киев через Красный лес и штурме крепкого оборонительного пункта у деревни Нижняя Каменка.

Во время этих тяжёлых боев ему удалось вместе с товарищами разрушить противотанковую линию обороны противника, что позволило основным силам продолжить наступление. В начале июня 2022 года Линар Зиннатуллин получил тяжёлое ранение, но к октябрю снова вернулся к службе. За свою самоотверженность он был награжден орденом Мужества.

В начале 2023 года бойцу было присвоено внеочередное звание «лейтенант», но в октябре вновь получил ранения во время штурма Серебрянского лесничества. За время своей службы Линар зарекомендовал себя как высококвалифицированный и всесторонне развитый командир взвода.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).