Боец из Башкирии сбил 12 вражеских дронов

25-летний боец из Башкирии с позывным «Логопед» родом из села Алкино-2 Чишминского района. За прошлый год он сбил двенадцать беспилотников, первый из которых уничтожил в мае, сразу после возвращения из отпуска. Если раньше больше внимания уделяли артобстрелам, то сейчас большую тревогу вызывают беспилотники, рассказал боец корреспонденту «Республики Башкортостан».

На фронте очень востребованы операторы дронов, а также рэбисты — специалисты по радиоэлектронной борьбе, которые помогают нейтрализовать вражеские беспилотники.

«Логопед» отметил, что в начале своего пути в спецоперации было страшно, но сейчас адреналин помогает ему справляться с ситуацией.

Первое время, конечно, было страшно. Теперь работает адреналин. В тот момент, когда на тебя летит дрон, ты можешь рассчитывать только на себя и на свое оружие. Ведь оператор беспилотника определяет, куда ты будешь отходить, поэтому важно вовремя его сбить. Я целюсь только по планке — мне так удобнее. Радиус обзора составляет 250-300 метров. Коллиматорный прицел (тип оптики, позволяющий видеть освещенную точку прицеливания) я сразу убрал, с ним неудобно работать. позывной «Логопед»

Кроме того, «Логопеду» приходится работать еще и с пулеметом, что немного ограничивает его возможности передвижения. От работы рэбистов зависит безопасность, ведь FPV-дроны могут переносить разные грузы.

Чтобы доказать, что именно ты сбил беспилотник, необходимо сохранить его остатки. Однако нужно быть осторожным, так как батареи могут детонировать.

Говоря о своих сослуживцах, «Логопед» отмечает дружескую атмосферу в команде, где каждый находит общий язык. Все получают позывные, часто с ноткой юмора. Его позывной связан с особенностями речи. Боец шепелявит, но воспринимает это с улыбкой.

Несмотря на то что он не планировал участвовать в боевых действиях, обстоятельства сложились иначе. Военнослужащий испытывает страх и волнение, но старается их не показывать. Поддержка родителей, особенно отца-ветерана, играет для него важную роль.

Тем временем, даже в тихие дни у бойцов «за ленточкой» всегда есть работа. Каждые две недели для них праздник — они посещают баню, и могут отвлечься от служебных будней.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).