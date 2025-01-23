В Башкирии наткнулись на следы бобров

В заповеднике «Шульган-Таш» наткнулись на следы бобров. Зверьки пробегали у музейно-экскурсионного комплекса.

Фото №1 - В Башкирии наткнулись на следы бобров

Госинспектор-бортевик Альхам Исанаманов рассказал, что выдало присутствие бобров в заповеднике.

Бобриные следы видны во множестве на льду около Музея Каповой пещеры. Следы ранее заметил и в урочище Байсалан. В этом году бобры вышли на лед рано, обычно их выход отмечался в конце февраля – начале марта. Летом отмечалось половодье, из-за этого у них мало запасов. Для хранения запасов у бобров есть кормовая хатка.

Альхам Исанаманов

По данным заповедника, бобры зимуют в хатках или норах и всегда следят за полыньями во льду. Если полыньи замерзают, бобры разбивают лед головой. Звери выходят на поверхность обычно в теплые дни. Иногда у полыньи можно заметить ветку дерева. Это бобер не смог или не успел протащить очередную порцию запасов через узкий ход.

Фото: заповедник «Шульган-Таш».

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