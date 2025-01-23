В Башкирии наткнулись на следы бобров

Бобриные следы видны во множестве на льду около Музея Каповой пещеры. Следы ранее заметил и в урочище Байсалан. В этом году бобры вышли на лед рано, обычно их выход отмечался в конце февраля – начале марта. Летом отмечалось половодье, из-за этого у них мало запасов. Для хранения запасов у бобров есть кормовая хатка.

Альхам Исанаманов