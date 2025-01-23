В Башкирии наткнулись на следы бобров

В заповеднике «Шульган-Таш» наткнулись на следы бобров. Зверьки пробегали у музейно-экскурсионного комплекса.
Госинспектор-бортевик Альхам Исанаманов рассказал, что выдало присутствие бобров в заповеднике.
По данным заповедника, бобры зимуют в хатках или норах и всегда следят за полыньями во льду. Если полыньи замерзают, бобры разбивают лед головой. Звери выходят на поверхность обычно в теплые дни. Иногда у полыньи можно заметить ветку дерева. Это бобер не смог или не успел протащить очередную порцию запасов через узкий ход.
Фото: заповедник «Шульган-Таш».