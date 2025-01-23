В Уфе прошла благотворительная акция по поддержке бездомных

Согреть теплом и вниманием тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Члены общественного совета при Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики провели благотворительную акцию по поддержке лиц без определенного места жительства.

Они с вещами первой необходимости отправились в приют при Крестовоздвиженском храме. Вместе с ними и представители центра социальной адаптации «Переправа», который оказывает консультационную поддержку тем, кто оказался на улице: в частности, юридическую, психологическую и медицинскую помощь.